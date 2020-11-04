شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يرأس صلاة القداس للمتنيح الأب ميشيل ليبورديه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس مساء الأربعاء، الموافق ٤ نوفمبر، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهي على نية المتنيح طيب الذكر، الأب ميشيل ليبورديه، وذلك بكنيسة القديسة هيلانة بشبرا.
،شارك في الصلاة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والأب مجدي زكي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالقصيرين، والراهب الأب عاطف أبوالخير الفرنسيسكاني.
وألقى البطريرك كلمة العظة، التي بدأها بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة عيد جميع القديسين، وتذكار جميع الراقدين. ثم تحدث غبطته في كلمة العظة حول أعمال المحبة والرجاء التي كان يقوم بها الأب ميشيل، على الرغم من بعض الأمور التي كانت تحول دون ذلك.
وختم البطريرك صلاة القداس الإلهي بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.
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