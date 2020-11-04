شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتفقد اللجان الانتخابية ومقار استراحات القضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بالمرور على اللجان الإنتخابية ومقار استراحات القضاة والمشرفين على انتخابات مجلس النواب.

وقرر «سلامة» رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المركز والمدينة استعدادا المرحلة الثانية من انتخابات النواب المقرره يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.

وقال «سلامة» لـ«المصري اليوم» إنه من المقرر أن يشارك في المركز والمدينة 162067 ناخبا، وستتابع غرفة العمليات عملية التصويت على مدار الساعة.

وأكد التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم والحفاظ على سلامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أنه كلف رؤساء القرى بالاشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه يتابع جميع المقارات الانتخابية قبل بدء الاقتراع.