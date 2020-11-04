شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط مقاهى تقدم شيشة للمواطنين بالمخالفة لقرار الحكومة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية فى محافظة الجيزة، حملات على المقاهى المخالفة فى الأحياء المختلفة، بناء على توجيهات، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الحازم مع مخالفات الإجراءات الاحترازية، حيث شن حى بولاق الدكرور حملات على المقاهى فى الفترات الصباحية والمسائية وقد تم ضبط عددا من المقاهى التى تقدم الشيشة للمواطنين بشوارع ترعه عبد العال والمصرف وكفر طهرمس والزمر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

ونشرت محافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جهود عدد من الأحياء فى ضبط مخالفات مختلفة، ففى حى العمرانية تم ضبط 4 مقاهى تقوم بتقديم الشيشة تم مصادرة جميع الشيشة وتحرر محضر مخالفة بيئية لهم.

وفى سياق متصل قام حى الطالبية برفع 17 حالة إشغال من شوارع العروبة ومحمد همام بالإضافة الى رفع الحواجز والبلدورات وتجريد الجزيرة الوسطى لشارع العروب، كما تم البدء فى أعمال إعادة الشيء لأصله لأعمدة المريوطية، فيما قام الجهاز التنفيذى بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر بشن حملات على مداخل الطرق المؤدية للاسواق العشوائية والتى اسفرت عن ضبط 21 سيارة على مدار يومين .

وفى حى الهرم، قامت إدارة الاشغالات بالقطاع الشمالى برفع كافة إشغالات المحلات، والمقاهى بشارع الدكتور لاشين، وشارع كعبيش - الطوابق فيصل، وتمت مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي، وتجريد ورفع المخلفات الصلبة والتراكمات طريق غطاطى اسفل الدائرى فى إطار الاهتمام برفع مستوى وكفاءة النظافة.

كما قامت إدارة مشروعات الطرق، باستكمال أعمال الرصف لليوم الثالث على التوالى، وفرد طبقه الاسفلت ورفع كافة السيارات من الشارع حتى لا تعوق مسيره الرصف، واستكمال اعمال الرصف والتوسعة بالمريوطية سياج هرم واصلاح ما سوره بذات الشارع وشفط مياهها ،كما قامت إدارة الإنارة بتوصيل كابلات الكهرباء الى اعمده الكاميرات فى المنطقة الأثرية ، وإصلاح ولاعه فرع 4 بمنشية البكارى .

وفى الحوامدية تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع مخلفات القمامة من طريق مصر أسيوط ومقلب السنتر بطريق مصر أسيوط ومدخل الشيخ عتمان 1و 2و 3 وشارع طراد النيل بالشيخ عتمان وشارع مدكور وشارع الجمهورية وشارع جمال عبد الناصر وشارع صلاح سالم وجارى العمل على رفع القمامة من باقى الشوارع ،كما تم تجريد ورفع الاتربة من شارع جسر المنوات ومن على الكوبرى العلوى بالسهران.