شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب ترفع دعوي لوقف الفرز فى ميشيجان بعد تحرك مماثل فى ويسكونسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنها رفعت دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان المتأرجحة، وذلك بعد أن طالبت بوقف العد فى ولاية ويسكونسن.

وقال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان "لم يتم تزويد حملة الرئيس ترامب بوصول حقيقي إلى العديد من مواقع الفرز لمراقبة فتح بطاقات الاقتراع وعملية الفرز، على النحو الذي يضمنه قانون ميشيجان.. لقد رفعنا دعوى اليوم في محكمة دعوي تطالب ولاية ميشيجان بوقف الفرز حتى يتم منح حق وصول ذي مغزى، كما نطالب بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها وفرزها بينما لم يكن لدينا وصول، ويلتزم الرئيس ترامب بضمان احتساب جميع الأصوات القانونية في ميشيجان وفي كل مكان آخر ".

وتقدم جو بايدن بفارق ضئيل في ميشيجان ، مما منحه ميزة في حالة التأرجح الرئيسية ، ولكن لا يزال يتعين عد العديد من بطاقات الاقتراع.

كما طالبت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن ، حيث تظهر النتائج أن جو بايدن يتقدم هناك بنحو 20 ألف صوت.

وقال مدير الحملة بيل ستيبين في بيان "وردت تقارير عن مخالفات في العديد من مقاطعات ويسكونسن مما يثير شكوكا جدية بشأن صحة النتائج." "الرئيس في حدود العتبة لطلب إعادة الفرز وسنفعل ذلك على الفور."

على الرغم من أن ترامب قد يطلب إعادة الفرز ، فمن غير المرجح أن يغير النتيجة النهائية في ويسكونسن بهامش يصل إلى 20000. حتى حلفاء ترامب ، مثل حاكم ولاية ويسكونسن السابق سكوت ووكر ، قالوا إن إعادة فرز الأصوات من غير المرجح أن تقلب الولاية.