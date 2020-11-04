تمنحها أكثر الصحف توزيعا في العالم.. فوز مشروع الترميم بالمتحف الكبير بجائزة للتعاون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

فاز فريق هيئة التعاون الدولي اليابانية "المشروع المصري الياباني المشترك لحفظ وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير" بجائزة يوميوري للتعاون الدولي، في نسختها السابعة والعشرون، وذلك نظرا للجهد المبذول من فريق العمل المصري الياباني في أعمال ترميم وحفظ القطع الأثرية بالمتحف.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة تُمنح برعاية جريدة يوميوري، وهي إحدى الجرائد اليابانية الرائدة، والتي تم الاعتراف بها من قبل موسوعة جينيس كأكبر توزيع في العالم، حوالي 8 ملايين نسخة في اليوم، وهي جائزة ذات شهرة واسعة في اليابان، وتُمنح للأفراد والجماعات اليابانية مِمَن يحققون إنجازات بارزة في مجال التعاون الدولي.