وزيرة البيئة: وصلنا لـ 120% من نسبة تجميع قش الأرز المستهدف هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية تمكنت من تجميع ما يقرب من 622 ألف طن قش أرز حتى الآن ما يعادل نسبة 120% من المستهدف تجميعه هذا العام من خلال 700 موقع لتجميع القش حتى الآن.

كما قامت محاور المرور اليومية على مدار الساعة بتحرير 540 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن الوزارة نفذت عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، وقد أسفرت تلك الحملات عن فحص 18842 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة 14329 سيارة ومخالفة 4513 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كل أنحاء محافظات المنظومة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على 6863 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة 799 وتوقف 5676 عن العمل وفقاً لقرارات المحافظين بوقف أنشطة بعض الصناعات خلال تلك الفترة، وتم ضبط 388 منشأة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشارت فؤاد، إلى أن هذا العام شهد نشاطاً توعوياً مكثفاً من قبل الوزارة للمزارعين مع التزام القائمين بتنفيذ تلك الحملات بالإجراءات الوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا، وتمكنت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة من تنفيذ 13281 نشاطاً توعوياً للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلال قش الأرز كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

ووصل عدد شكاوى المواطنين التي تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيسبوك والخط الساخن إلى 230 بلاغاً تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أحداث طارئة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 9 صباحا إلى 9 مساء، وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيقWhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528