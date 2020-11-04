محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال الفترة من الخميس 5 نوفمبر إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020. ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" على النحو التالي: الخميس القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على بعض المناطق. الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية. السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش. الجمعة القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على بعض المناطق. الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية. السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش. السبت الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية. السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش. الأحد: الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من بلطيم وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية. السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش. الاثنين السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة. الثلاثاء السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

كانت هذه تفاصيل خبر يومان على القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.