محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
بدأت مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عظة قداسة البابا تواضروس الثاني باجتماع الأربعاء الأسبوعي، ودار موضوع العظة حول "مركزية المحبة".
وشارك بحضور العظة عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة وعدد من الشعب القبطي الأرثوذكسي، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، بسبب فيروس كورونا.
وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم القداس الإلهي كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابادبلو بشبرا، وذلك عقب انتهاء صلوات تدشين مذابح الكنيسة ومعموديتها وأيقوناتها.
وقام البابا بتدشين ست مذابح، ثلاثة في الكنيسة الرئيسية وثلاثة آخرين بكنيسة تعلوها.
وتم تدشين المعمودية وأيقونات حضن الآب بالهياكل الست والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات (الأيكونستاز).
شارك في صلوات التدشين والقداس عدد من أحبار الكنيسة وكهنة قطاع شبرا الشمالية وخورس شمامسة الكنيسة، وأعضاء مجلسها، وعدد محدود من الشعب، وذلك لتجنب التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.