"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم 1 لسنة "2020 – 2021" لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا – 2000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 15 يناير 2021. وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم فض المظاريف يوم الاثنين المقبل.

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