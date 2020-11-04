"الطرق والكباري": فتح طريق "سفاجا – سوهاج" واستمرار غلق 3 طرق لإزالة آثار السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري فتح طريق "الصعيد - البحر الأحمر" (سفاجا - سوهاج) أمام حركة المرور بعد الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول.

وأفادت الهيئة باستمرار غلق 3 طرق فقط على مستوى الجمهورية يتم العمل على صيانتها وإزالة آثار السيول الواقعة عليها من خلال معدات الصيانة التابعة للهيئة، وهي طرق: "الشيخ فضل - رأس غارب"، "الجيش الحر في المسافة من بني سويف إلى المنيا حيث تم تحويل الحركة المرورية إلى الطريق الصحراوي الشرقي القديم"، "مفارق فيران – كاترين".

يشار إلى أنه سبق للهيئة الإعلان عن فتح 4 طرق للمرور بعد أن تم استعادة كفاءتها ومعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها، وهي طرق: "القصير- فقط"، "رأس غارب – الغردقة"، "طور سيناء - مفارق فيران"، "تقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع".