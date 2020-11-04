شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس دار «معانا لإنقاذ إنسان»: الكثير من قصص الحب حدثت بالمؤسسة وانتهت بالزواج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود وحيد، مؤسس دار «معانا لإنقاذ إنسان»، إن المؤسسة هي عبارة عن مكانة لإقامة المشردين الذين يعيشون في الشارع، مشيرًا إلى أن المؤسسة توفر للمشردين حياة كريمة سواء من حيث المأكل أو المشرب أو التأهيل النفسي، وإذا كان المشرد كبير السن تم توفير لها حياة كريمة طيلة حياته.

وتابع «وحيد»، مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المؤسسة تنظم العديد من المناسبات والرحلات للمقيمين في المؤسسة، وخلال تنظيم هذه المناسبات قد تحدث قصص حب بين المقيمين في الدار.

وأشار إلى أن هناك قصة حب حدثت في المؤسسة بين منة وحمدي، لافتَا إلى أنه رفض تقدم «حمدي» أربع مرات، ولكنه أصر على التقدم لـ«منة»، وهذا يرجع إلى أن «حمدي» لم يكن معتمدا على نفسه ماديًا، ولكنه الآن يعمل في المؤسسة مشرف، خلاف أن منة تعاني من ضمور ولا تستطيع السير على قدميها، معقبًا: «منة دي دلوعة المؤسسة، وصعب على حمدي إنه يكون مسؤولا عنها، وعشان كده رفضته أكتر من مرة».

ولفت إلى أنه قام بإعداد خطوبة لحمدي ومنة، وبعد ذلك فرح كبير في دار الإشارة، معقبًا: «الفرح والقاعة والفستان كله حصل من خلال أهل الخير».