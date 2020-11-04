شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 5 طرق رئيسية في 3 محافظات بعد انتهاء «صيانة السيول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، الأربعاء، إعادة فتح 5 طرق رئيسية في محافظات البحر الأحمر وسوهاج وجنوب سيناء، بعد الانتهاء من أعمال صيانة وإصلاح واستعادة كفاءة المواقع المتضررة من السيول.

وقالت الهيئة في بيان، الأربعاء، إنه تم إعادة فتح الطرق بعد استعادة كفاءتها، ومعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت عليها وهي «سفاجا – سوهاج، القصير – فقط، رأس غارب – الغردقة، طور سيناء – مفارق فيران، تقاطع وادي وتير مع طريق دهب – نويبع».