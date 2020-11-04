شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية ضد «كورونا».. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحرص جميع الحضور على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامات واتخاذ المسافات المناسبة للتباعد بين الأشخاص، فضلا عن قياس درجات الحرارة عند بوابة الدخول.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس صباح الأربعاء صلوات تدشين كنيسة الشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بذكرى إعلان البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية، عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر عام 2012 بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.