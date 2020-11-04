شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية ضد «كورونا».. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وحرص جميع الحضور على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامات واتخاذ المسافات المناسبة للتباعد بين الأشخاص، فضلا عن قياس درجات الحرارة عند بوابة الدخول.
كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس صباح الأربعاء صلوات تدشين كنيسة الشهيدة دميانه بابادبلو بشبرا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بذكرى إعلان البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية، عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر عام 2012 بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات احترازية ضد «كورونا».. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.