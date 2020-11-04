شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام السويس يتابع النظافة والإنارة العامة بالكورنيش والممشى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، جولة تفقدية مسائية لعدد من شوارع حي السويس لمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات والقمامة من الشوارع وتفريغ الصناديق أولا بأول أكثرمن مرة.
كما تفقد السكرتير العام منطقة الكورنيش والممشى لمتابعة سير العمل بمنطقة المحلات، والتأكيد على النظافة بصفة مستمرة والاهتمام بالإنارة العامة والتنبيه على أصحاب المحلات بالعمل على راحة المواطنين والالتزام بقانون النظافة العامة والحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة، ومحاسبة من يخالف هذه القرارات، كما تم التأكيد على المواطنين وأصحاب المحلات بأهمية الحفاظ على المكتسبات والمنشات والإنجازات التي تقام على أرض السويس.
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