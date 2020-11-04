شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة سرايا: بايدن ستكون علاقته أقوى بمصر حال فوزه بالرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتب أسامة سرايا، إن الصين وروسيا أكثر دول حريصة على حفاظ سياساتها ومصالحها مع أمريكا، لافتاً إلى أن هناك دول إقليمية تكون علاقاتها أقوى بالمؤسسات الأمريكية مثل مصر والسعودية، خاصة أنهم علاقات بالمؤسسات الأمريكية أكثر من علاقاتهم بالرئاسة أو الرئيس الأمريكي.

وأضاف الكاتب أسامة سرايا، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن هناك وسائل إعلام محلية تكبر في ترامب بالشرق الأوسط، أو تكبر علاقته بالهند أو الصين.

وأشار إلى أن مصر لا يهمها من الرئيس الأمريكي، ولكن يهمها علاقاتها بالمؤسسات الأمريكية والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن بايدن ستكون علاقته أعمق مع الدولة المصرية أكثر من الرئيس ترامب.