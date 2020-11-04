شكرا لقرائتكم خبر عن «نظم الري الحديث وترشيد استخدام المياه».. ندوة بالجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتحديث منظومة الري الحقلي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، بعنوان: سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، والتي شارك فيها الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، والدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وأشار نصار إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لفريق عمل منظومة تحديث الري بالوزارة، بالتوسع في عقد الندوات وورش العمل، والزيارات الميدانية، لتوعية وإرشاد المزارعين بالمحافظات المختلفة، بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث على أرض الواقع، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين، من زيادة في الإنتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلًا عن ترشيد استخدام المياه، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين في هذا الأمر.

من جانبه استعرض الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فوائد استخدام أساليب الري الحديثة والتي تتمثل في انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري.

وذكر الدكتور حسن شمس، مدير وحدة تطوير الري الحقلي، أن تحديث الري يساهم أيضاً في رفع كفاءة لتوزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، لافتا إلى أن الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، ما يساهم في زيادة الإنتاجية الفدانية ودخل المزارع.