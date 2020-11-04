وزيرة الصحة تعزل «رشا زيادة» رئيس إدارة الصيدلة وتكلف «سحر فرج»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرار وزاريا بتكليف الصيدلانية د.سحر أحمد محمود فرج، أخصائي صيدلة ثان، ومدير وحدة التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المذكورة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة د.هالة زايد، قررت إنهاء تكليف الرئيس السابق للإدارة المركزية للشئون الصيدلية د.رشا زيادة، بناء على تقارير تقييم الأداء التي أفادت بوجود تقصير في أداء «رشا زيادة» في مهام عملها.

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