- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترفع شعار «الحزم» فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الحكومة ترفع شعار «الحزم» فى مواجهة كورونا.. رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. و«الصحة»: عدم تطبيق إجراءات احترازية يضاعف الإصابات.. لا إغلاق للمدارس والجامعات منتصف نوفمبر.. 4 محافظات جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح.. و5 تستعد لتشغيل التأمين الصحى الشامل تباعا.
واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..
ـ الحكومة ترفع شعار «الحزم» فى مواجهة كورونا.. رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. و«الصحة»: عدم تطبيق إجراءات احترازية يضاعف الإصابات.. لا إغلاق للمدارس والجامعات منتصف نوفمبر.. 4 محافظات جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح.. و5 تستعد لتشغيل التأمين الصحى الشامل تباعا
ـ صراع مفتوح قد يصل إلى «المحكمة العليا».. ترامب وبايدن.. سباق مُجهد وفوز مُعلق.. «فوكس نيوز »: الرئيس فاز بدعم اللاتينيين والقرويين والإنجيليين.. ومنافسه يحصد أصوات الشباب والنساء.. الجمهوريون يتقدمون بالكونجرس وتلاشى آمال الديمقراطيين فى استعادة مجلس الشيوخ أو الاحتفاظ بأغلبية «النواب
ـ مصر تدعم رئاسة الكونغو للاتحاد الأفريقى.. الرئيس السيسى يستقبل وفدا كونغوليا رفيع المستوى.. واللقاء يتطرق للتباحث حول العلاقات الثنائية وتطورات القضايا ذات الاهتمام المشترك
ـ %7 إعفاء على نسبة المصروفات.. «التعليم» تقرر إلغاء زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية
ـ لا تأثير لـ «عكارة النيل» على مياه الشرب.. الرى: سببها رمال جرفتها الأمطار.. والوزير: دليل كفاءة شبكة تصريف السيول
ـ السعودية تلغى نظام «الكفيل».. بدء التطبيق فى مارس بمبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»
ـ تقرير حقوقى للمركز الفلسطينى.. جرائم حماس وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين تتعارض مع العدالة
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة ترفع شعار «الحزم» فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.