التنمية المحلية: عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء 2 مليون و260 ألفا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية ديما عصمت، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء ما يفوق 2 مليون و260 ألف طلب على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن محافظة البحيرة ثم القليوبية والشرقية، إضافة للجيزة تحركت بشكل كبير الشهر الماضي، ثم القاهرة والدقهلية.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة إلى أن العدد الكبير لطلبات التصالح جاء بعد حزمة التسهيلات المقدمة على مدار الشهور الماضية، ومنذ 15 يوليو حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة مراكز تكنولوجية لاستقبال راغبي التصالح، وضخ عمالة في الوحدات المحلية لتلقي الطلبات في الأحياء والمراكز التكنولوجية.