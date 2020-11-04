شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكك الحديدية تعتذر للمصريين بسبب أزمة تأخر القطارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتذر عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة للعاملين بالسكك الحديدية، للركاب عن تأخر مواعيد القطارات بسبب المواعيد.
وقال فكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «وزير النقل عقد اجتماعا وتكفل بأزمة سائق القطار المحبوس، وليس لدينا أي إضراب»، مؤكدا أن المواعيد ستنتظم صباحا.
ووعد فكري المصريين بتقديم أفضل خدمة لركاب السكك الحديدية، معلقا: «إن شاء الله نرجع أفضل من الأول».
وأردف: «ما حدث سوء تفاهم وتم حله بعد عقد اجتماعا مع وزير النقل».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة السكك الحديدية تعتذر للمصريين بسبب أزمة تأخر القطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.