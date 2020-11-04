شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكك الحديدية تعتذر للمصريين بسبب أزمة تأخر القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة للعاملين بالسكك الحديدية، للركاب عن تأخر مواعيد القطارات بسبب المواعيد.

وقال فكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «وزير النقل عقد اجتماعا وتكفل بأزمة سائق القطار المحبوس، وليس لدينا أي إضراب»، مؤكدا أن المواعيد ستنتظم صباحا.

ووعد فكري المصريين بتقديم أفضل خدمة لركاب السكك الحديدية، معلقا: «إن شاء الله نرجع أفضل من الأول».

وأردف: «ما حدث سوء تفاهم وتم حله بعد عقد اجتماعا مع وزير النقل».