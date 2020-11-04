«سموم الإسكندرية» يحذر من البطاطس الخضراء: تصيب الإنسان بالشلل والحُمى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر مركز السموم، التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، المواطنين من تناول البطاطس الخضراء التي لم تصل إلى درجة النضج كونها تصيب الإنسان بالشلل والحمى.

وقالت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في جامعة الإسكندرية، مدير المركز، في بيان، الأربعاء، إن البطاطس غير الناضجة (الخضراء)، تحتوي على مادة تسمى السولانين الذي لا يتكسر بالغليان ولا الطبيخ المعتاد، وإنما يتم تكسيره بـ«القليان».

وأوضحت «مها» أن أعراض تسمم البطاطس الخضراء، تتمثل في الاسهال والقئ والمغص وحرقان الحلق واضطراب في نبضات القلب والصداع والدوار، بالإضافة إلى الهلوسة وفقدان الإحساس والشلل والحمى وتوسع حدقة العين وانخفاض حرارة الجسم، والتي تشبه أعراض التسمم بالمبيدات الحشرية.

"سموم الاسكندرية" يحذر من تناول البطاطس الخضراء: "تصيب الانسان بالشلل والحُمى"