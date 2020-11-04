شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات متبادلة وصفحات موجهة.. المنافسة تشتعل بين مرشحي «النواب» في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت حدة المنافسة في محافظة دمياط مع اقتراب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس 41 مرشحا بالدائرة الأولي التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ وتوابعها، بينما يتنافس 49 مرشحا بالدائرة الثانية وتضم فارسكور والزرقا وكفرسعد.

وتبادل مرشحون الاتهامات بشراء الأصوات وتدشين صفحات مجهولة على «فيسبوك» للإساءة لبعض المرشحين، واستغل المرشحون فترة الصمت الانتخابي لإعداد التوكيلات الانتخابية واعتمادها من الجهات المعنية.

وتشير التوقعات لانحسار المنافسة على مقعدي الدائرة الأولى بين ضياء الدين داود وضياء على بصل المرشحين المستقلين ورجلي الأعمال أيمن رخا مرشح حزب مستقبل وطن ومحمد سامي سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري.

ويؤكد المراقبون تزايد شعبية ياسر أبوهندية المرشح المستقل، ومحمد الماشطه مرشح حزب مستقبل وطن، بما يتيح لهما الفرصة للدخول ضمن حلبة المنافسة على مقعدي الدائرة الأولى.

ويصعب التكهن بالفائزين بمقعدي الدائرة الثانية، لتقارب شعبية مغظم المرشحين وأبرزهم محمد قابيل البنا مرشح حزب الشعب الجمهوري والدكتور جمال الزيني المرشح المستقل وسمير التلباني ومجدي البساطي مرشحا حزب مستقبل وطن.

وبالنسبة للقوائم الانتخابية، كثفت القائمة الوطنية «من أجل مصر» من نشاطها في الدعاية الانتخابية، معتمدة على الخبرة الانتخابية والسياسية لبعض أفراد القائمة وأبرزهم محمد الحصي والدكتور أسامة العبدوايفيلين متي بطرس وهم نواب حاليين لهم رصيد من الخدمات.

وتبذل قائمة «أبناء مصر» جهدا لكسب أكبر عدد من الأصوات الانتخابية اعتمادا على شعبية اللواء أحمد سليمان، المدرب السابق لحراس مرمي المنتخب المصري والمرشح ضمن القائمة.