شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تفسر ظهور «الشاهقة المائية» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن «الشاهقة المائية» التي شاهدها المواطنين في محافظة الإسكندرية لم تكن داخل المحافظة وإنما في البحر وخارج مياهنا الإقليمية.

وفسر شاهين خلال مداخلة له مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، سبب «الشاهقة المائية» أنها تكون نتيجة لتجمع السحب الرعدية ما يشكلها في الدورات الحلزوني وتحمل داخلها كميات من المياه تصاحبها رياح نشطة.

وطمأن مدير مركز التحليل والتنبؤات، المواطنين في محافظة الإسكندرية من أن «الشاهقة المائية» لن تصل المحافظة ولن تثير أي حالات عنيفة، لافتا إلى أن اعتقاد المواطنين بوصول «الشاهقة» بسبب سقوط الأمطار اليوم بشكل مستمر ولكنها كانت متوسطة، حسب قوله.