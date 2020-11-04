شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل «إعلام المنوفية» و«الاقتصاد المنزلي» إلى نصف نهائي دوري المعلومات العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت كليتا الاقتصاد المنزلي والإعلام بجامعة المنوفية في الوصول للدور قبل النهائي في دوري المعلومات العلمية، الذي تنفذة إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة.

واستكملت المنافسات، الأربعاء، وأسفرت عن حصول كلية الاقتصاد المنزلي على المركز الأول، بمشاركة الطلاب سماح رضا محمد، وعبدالرحمن عبدالعزيز محمد، ورضوى أحمد علام، وهدير ياسر الشرقاوي.

وحصلت كليه الإعلام على المركز الثاني، بمشاركة الطلاب محمد سامح منصور، وأحمد السيد عفيفي، وريهام عبدالناصر الديب، والحسين جمال على.

وتضم لجنة التحكيم في دوري المعلومات العملية، الثلاثي: الدكتور جابر مليجي من كلية الهندسة، والدكتورة شيرين شعير من كلية العلوم، والدكتور إيهاب الصعيدي من كلية الزراعة.