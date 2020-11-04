شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: توفير 88 سرير عناية بالمستشفيات تحسبًا للموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أهمية الإستعداد التام للموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، والتحسب لمواجهة أية طوارئ، والإستفادة من الخبرات التي تم إكتسابها خلال المرحلة الماضية من مواجهة الفيروس.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ إجتماع المجلس الإقليمي للصحة والسكان، الأربعاء، لمناقشة إستعدادات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور أسامة رشاد، المستشار الطبي للمحافظة، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأعضاء المجلس.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم خلال العام الحالي تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة خلال فترة التصدي لجائحة كورونا، وتوفير 88 سرير عناية جديدا بالمستشفيات، حيث تم إنشاء وتوسعة عدد من العنايات المركزة وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعي، لافتا إلى أنه تم توفير 11 سرير عناية قلبية بمستشفى سوهاج العام، فضلا عن 10 أسرة عناية متوسطة، و6 أسرة عناية أطفال، و6 أسرة عناية مركزة للكبار، و6 أسرة عناية مركزة للمخ والأعصاب، وتجهيز 14 سرير عناية صدر، و7 أسرة إضافية عناية مركزة للكبار، وكذلك توفير 7 أسرة عناية مركزة بمستشفى صدر سوهاج، وجاري تجهيز 7 آخرين، بالإضافة إلى 8 أسرة بمستشفى حميات سوهاج، و6 أسرة بمستشفى طهطا العام.