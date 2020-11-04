شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لتنس الطاولة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي بـ«طب المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت كلية الطب بجامعة المنوفية، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي الثامن، دورة ودية لتنس الطاولة. وحرص الدكتور ناصر عبدالبارى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طاهر عبدالستار، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على مشاركة طلاب الكلية اللعب ونشاطهم الرياضي. كما زار طلاب أسرة (Cancer Patients Supporters) قسم طب الأطفال بالمستشفيات الجامعية، وقاموا بمشاركاتهم بعض الألعاب وتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجدين بالقسم وإدخال السرور عليهم. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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