شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤات للمصريين: «عكارة النيل تعد ظاهرة صحية بالنسبة لمجرى النهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤات، إن الأمطار التي ضربت الإسكندرية اليوم غزيرة وكانت متوقعة منذ يومين، مشيرة إلى استمرار الأمطار على الدلتا وشمال البلاد حتى الأحد المقبل.

وعن عكارة النيل، أوضحت إيمان سيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «العكارة سببها حدوث أمطار غزيرة في محافظات الصعيد أو محافظات البحر الأحمر»، مردفة: «العكارة تعتبر ظاهرة صحية بالنسبة لمجرى النيل».

وتابعت: «حين تخطي نسبة العكارة النسبة المسموح به يتم تعطيل محطات مياه الشرب حتى تعود النسبة إلى طبيعتها»، معلقة: «أطمئن المواطنين بأن العكارة لن تؤثر على مياه الشرب أو الزراعة».