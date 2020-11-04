شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب بني سويف»: طلابنا ملتزمون بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت أعمال الامتحانات لطلاب الماجستير بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف، وقال الدكتورعاطف مرسى، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن الكلية انتهت من امتحانات طلاب الماجستير الجزء الثاني وعددهم 269 طالبًا وطالبة.

وأشار «مرسي» في بيان، الأربعاء، إلى أن هناك امتحانات الفرقة السادسة لمادة الباطنة، والتي يؤديها 186 طالبًا من الفرقة السادسة بالكلية، وذكر أنه لم يكن هناك أي تجاوز في الامتحان من جانب الطلاب والطالبات.

وقال: «قمت بالمرور على الامتحانات، واكدناعلى التباعد بين الطلاب وإرتداء الكمامات وذلك تنفيذآ لأجراءات الحماية والتدابير الأحترازية لمكافحة فيروس كورونا»، لافتا إلى أن الكلية حريصة على اتباع كافة الأجراءات الوقائية أثناء أداء الأمتحانات ومتابعة اجراءات الوقاية وأعمال التطهير الدائم لجميع لجان الأمتحانات والمدرجات وأماكن تجمع الطلاب.

كما حرص على التنبيه الدائم بأستخدام الكمامات لجميع الطلاب والموظفين والعاملين والمترددين على الكلية حرصًا على سلامة الجميع.