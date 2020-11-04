شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تقرر تغيير مقر لجنة عامة في انتخابات «النواب» بالغربية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الأربعاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 80 لسنة 2020 بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية في انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا من الملعب الفرعي باستاد طنطا، إلى الصالة المغطاة باستاد طنطا.

وفيما يلي نص القرار: