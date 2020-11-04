شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعك» ينفذ 156 ألف مشروع صغير ومتوسط بتكلفة 16 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن برنامج «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى سبتمبر الماضى، نفذ 156 ألف مشروع فى المحافظات، بقروض بلغت 16 مليار جنيه ساهمت فى توفير أكثر من 890 ألف فرصة عمل، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وقال «شعراوى»، فى تصريحات أمس، إن «المنيا» جاءت فى الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذة، بـ 18.5 ألف مشروع بقروض 1.9 مليار جنيه، تليها «سوهاج» بـ16 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه، ثم «البحيرة» بـ15.8 ألف مشروع بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ثم «الدقهلية» بـ 13 ألف مشروع بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وأخيرًا «الشرقية» بـ12 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البرنامج نفذ خلال سبتمبر الماضى، نحو 2000 مشروع بقروض بلغت أكثر من 600 مليون جنيه، وفّرت خلالها 26 ألف فرصة عمل، فى ضوء الدور المهم الذى تطلع به الوزارة للقضاء على البطالة فى المحافظات.

وأضاف «شعراوى» أن الوزارة تستهدف من خلال «مشروعك» توفير فرص عمل للشباب فى القرى والأحياء والمدن والمراكز بجميع المحافظات، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب، ووضعهم على الطريق الصحيح، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، ما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد للأمام، ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين بهذه المراكز والمدن والقرى.

وأشار «شعراوى» إلى أن هذا المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مستمر فى تلقى طلبات جميع المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة بجميع وحدات «مشروعك» فى المحافظات التى بلغت 260 مقرًا، لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة، إذ يتم تحديد القرض بناء على دراسة الجدوى المقدمة، ثم يقدم فريق عمل البرنامج جميع التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها، خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات، لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالبًا بتكثيف التوعية للشباب للتوسّع فى نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.