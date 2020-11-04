شكرا لقرائتكم خبر عن عقب انتهاء تدريبه.. محافظ سوهاج يكرم متدرب البرنامج الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الدكتور محمد جلال مصطفى النجار، متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، ضمن برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومنحه شهادة تقدير لما بذله من جهد وجدية خلال فترة التدريب، والتي استمرت لمدة 30 يومًا.
وأكد محافظ سوهاج- خلال التكريم الذي جرى بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ- على حرص الدولة واهتمام القيادة السياسية بتولي الشباب للمناصب القيادية، وتمكينهم ووضعهم محل المسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، من خلال إعداد الشباب الإعداد الجيد وتأهيلهم على المستوى العلمي والعملي.
ولفت إلى أنه جرى تنفيذ برنامج تدريبي خاص لمتدرب البرنامج الرئاسي، تحت إشراف نائب المحافظ، شمل معايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات المختلفة بنطاق المحافظة.
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