شكرا لقرائتكم خبر عن بدفتر توفير «شقة المستقبل» وتابلت.. تكريم أولى الإعدادية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، برئاسة الدكتور عبداللطيف عمران، الطالبة زينب ياسر عبدالرحيم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في المرحلة الإعداية بمجموع 280 درجة بإدارة إسنا التعليمية.

وتم تسليم الطالبة دفتر توفير شقة المستقبل، ضمن دفاتر البنك الخاصة بتوفير السحب على شقة إسكان، وتابلت وشهادة تقدير، من جانب بنك التعمير والإسكان، بحضور مدير النبك وموجه عام الترببة الاجتماعية بمديرية التعليم وأسرة الطالبة.

وأشاد مدير المديرية بنشاط وتفوق الطالبة، كونها دائمة المشاركة في جميع الأنشطة الطلابية، والندوات العلمية بالمدرسة.