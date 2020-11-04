شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدتي الحروق والأورام بمستشفى بني سويف الجامعي 15 مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورعاطف مرسي، عميد كلية الطب البشرى بجامعة بني سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إنه لأول مرة على مستوى شمال الصعيد يتم إنشاء وحدة للحروق واخرى للاورام داخل مبنى جديد بمستشفى بنى سويف الجامعى بتكلفة تصل إلى أكثر من 90 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات، الأربعاء، أن الافتتاح سيكون خلال اعياد بنى سويف القومية في 15 مارس المقبل بحضور رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن، لافتا إلى ان التحديث والتطوير الدائم والحرص على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لابنائبا من طلاب الطب والمجتمع المحلى.

وأشار إلى أنه عقد لقاء مع أساتذة أعضاء قسم جراحة التجميل بالكلية لاتخاذ الأستعدادت والتجهيزات المطلوبة لأفتتاح أول وأحدث وحدة حروق بمحافظة بني سويف والتي ستحتوى على 16 سرير داخلي وعدد 8 سرير رعاية مركزة لمرضى الحروق وقال بأن هذه الوحدة ستكون أحدث وأكبر وحدة حروق متخصصة بمحافظة بني سويف وسوف يتم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية في علاج الحروق وستضم نخبة من متميزة من أساتذة وأطباء جراحة التجميل.

وأوضخ أن وحدة الاورام تشمل 32 سرير داخل المبنى الجديد وصيدليات واماكن مخصصة لاستقبال المرضى للحصول على ادوية وعلاجات الاورام حضر الأجتماع الأستاذ الدكتور وائل صقر رئيس قسم جراحة التجميل بالكلية والأستاذ الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعي.