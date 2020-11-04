محافظ سوهاج يتفقد مبادرة 100 مليون صحة لفحص تلاميذ المدارس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال القافلة الطبية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بالمدارس الإبتدائية بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تنفذها وزارة الصحة بكافة المدارس الإبتدائية على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ سوهاج- خلال تفقده أعمال المبادرة بمدرسة النصر الإبتدائية بطهطا، يرافقه ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعلى رفاعي، رئيس مركز ومدينة طهطا- أن المبادرة تستهدف الكشف على 663 ألف و710 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية في 1439 مدرسة إبتدائية بنطاق المحافظة، موجها بالتنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومديريتى التربية والتعليم، والصحة، وهيئة التأمين الصحي، لتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح الحملة، والوصول إلى العدد المستهدف بجميع أنواع المدارس بالمرحلة الإبتدائية بنطاق المحافظة.

وأشاد المحافظ، بالمبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ومن أبرزها مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض السارية، ومبادرة الكشف عن أمراض السمنة والانيميا، ومبادرة «نور حياة» للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار .

وبدأ محافظ سوهاج، جولته بتفقد العملية التعليمية داخل المدرسة، موجها بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة، وتابع المحافظ أعمال الكشف على الطلاب ضمن المبادرة، موجها الشكر للأطقم الطبية على الجهد المبذول لتحقيق أهداف المبادرة.

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مبادرة "100 مليون صحة " للكشف الطبى على تلاميذ مدارس المحافظة