شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الإجراءات الاحترازية في المنشآت الحكومية بسفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، عددا من المؤسسات الحكومية والهيئات بمدينة سفاجا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، رافقها خلال الجولة، الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية.

بدأت «عطية» جولتها بتفقد المجمع النموذجي، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومدي التزام المواطنين وموظفي الوحدة المحلية باجراءات التباعد، وناقشت عدد من المواطنين في جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتوجهت نائب المحافظ، برفقة رئيس المدينة، إلى مقر التأمين الصحي لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المقر ومدي تواجد وتوافر الأطباء، والأدوية داخل صيدلية التأمين الصحي، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة به.

ثم تفقدت مستشفي سفاجا المركز، لمتابعة سير العمل بها والخدمة المقدمة للمرضي وتفقدت جميع أقسام وعيادات المستشفي وقسم العناية المركزة، حيث اشادت بتجهيزات ونظافة القسم بالمستشفي.

واستكملت جولتها بتفقد سنترال سفاجا ومكاتب البريد وأكدت على اهتمام محافظ البحر الاحمر بالمواطن وتقديم افضل الخدمات له، وحرصه على تطبيق الإجراءات التي اقرها مجلس الوزراء لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خاصة التباعد الإجتماعى وارتداء الكمامة، والتأكيد على تواجد المواطنين بالنسبة المحددة في المقاهي والكافتيرات.

من جهتها، أكدت رئيس المدينة استمرار عمل لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية، والتشديد يوميا على تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير محالهم، مؤكدًا على أن أي مخالفة ستقابَل بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.