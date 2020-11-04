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شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الموارد المائية والرى، مساء اليوم، حول اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا الذى عقد اليوم الأربعاء ، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الإتحاد الإفريقى، مؤكدة أنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.
واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا ، بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى، يشمل مجريات الإجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات إجتماعى هيئة مكتب الإتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
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