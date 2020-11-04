دون خسائر بشرية.. 3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بعقار مهجور في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: سيطر رجال الحماية المدنية في القاهرة على حريق نشب داخل عقار مهجور بالوايلي خسائر بشرية. ورد بلاغ لقسم شرطة الوايلي، بنشوب حريق بعقار مهجور مكون من 3 طوابق بدائرة القسم، انتقلت وعلى الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف تحسبا لوقوع أية إصابات. سيطر رجال الإطفاء على الحريق دون وقوع أية خسائر بشرية، وتبين أن العقار مهجور وخالي من السكان. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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