مكتب المكافحة يلاحق أباطرة المخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، حملات مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار.

وأسفرت الحملات التي قادها العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات، عن ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 685 جرام، كمية من البودر المخدر وزنت 50جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول سلاح أبيض "مطواة" وضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 185 جرام مبلغ مالي سلاح ناري "فرد خرطوش، 4 طلقات لذات العيار" هاتف محمول.

بمواجهة المتهمان أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانوني وباشرت النيابة التحقيق.