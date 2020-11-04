بالفيديو.. لحظة مداهمة مخزن لتصنيع العقاقير المخدرة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد جهود الوزارة في ملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنية – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية – له معلومات جنائية مسجلة ) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال تصنيع وترويج العقاقير المخدرة متخذًا من مخزن أسفل العقار محل سكنة وكرًا للتصنيع.

وأسفرت عملية التفتيش بداخل المخزن عن ضبط 50000 قرص مخدر لعقاري الترامادول، التامول، 13000 قرص مؤثر لعقار بريجا فالكس، 16000 قرص منشط جنسي، 70000 قرص لعقار ميزوتاك، 19080 قرص لعقار سينترم، كمية من مسحوق البارسيتامول وزنت ( 35 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مسحوق النيساتيل وزنت ( 5 كيلو جرام )، كمية من مسحوق العقاقير يستخدم فى تصنيع الفيتامينات وزنت ( 97 كيلو جرام )، كمية من مسحوق الفلوموكس ( مضاد حيوي) وزنت ( 15 كيلو جرام )، كمية من مسحوق ديكلوفينال الصوديوم وزنت ( 4 كيلو جرام )، كمية من مسحوق الماغنسيوم وزنت ( 2 كيلو جرام )، كمية من مسحوق نوروفالكوم لتصنيع التامول المخدر وزنت ( 5،500 كيلو جرام )، 57 شيكارة تحوي كربونات الكالسيوم وزنت ( 1425 كيلو جرام )، جالون مسحوق منتول يستخدم في تصنيع عقار الترامادول وزنت ( 16 كيلو جرام ) عدد كبير من العدد والأدوات والمواد والمستلزمات المستخدمة في عملية التصنيع والتعبئة والتغليف، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (6 ملايين جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.