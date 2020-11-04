قبل دخولها البلاد.. لحظة إحباط تهريب 11 طن نفايات خطرة بالإسكندرية- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة إحباط محاولة تهريب 11 طن نفايات خطرة، إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية البحري. كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أفادت بقيام إحدى الشركات كائنة بمنطقة النزهة بالقاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها المستندي عبارة عن مادة "السيلكون". وأضافت التحريات أنها تحوى ضمن مشمولها أصناف محظور دخولها البلاد، وتشكل خطورة على البيئة ومخالفة للاتفاقيات الدولية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 11 طن مجروش بلاستيك مستعمل وغير نظيف، وغير منتظم الشكل بألوان مختلفة، والتي تعد من النفايات الخطرة المحظور دخولها للبلاد طبقاً للقانون، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة لاستخدامها في أغراض صناعية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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