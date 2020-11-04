شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف مياه الشرب في القناطر بسبب عكارة النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ضعف المياه عن قرية باسوس مركز القناطر الخيرية نظرًا لارتفاع عكارة النيل. وقال بيان الأربعاء، إن المياه ستعود لطبيعتها بالقرية فور مرور عكارة النيل، وسيجري تشغيل الآبار الارتوازية بكامل طاقتها لسد عجز ضعف المياه. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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