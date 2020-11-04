شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الملتقى العلمي الأول لزراعة نبات الكينوا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محسن عبدالوهاب، مدير مكتبة مصر العامة والمنسق العام لمشروع زراعة الكينوا بالوادي الجديد، ختام الملتقى العلمي الأول لزراعة نبات الكينوا الذي استمر على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقال في تصريحات، الأربعاء، إنه تم افتتاح الملتقي العلمى بمشاركة الدكتورة شيرين منصور، مدير المشروع، والدكتورة هند الجابري، المنسق الدولي للمشروع، وتم استعراض تصنيع منتجات الكينوا في إطار أنشطة مشروع الزراعة الذكية لتطوير سلسلة القيمة المضافة للكينوا بالمحافظة.

وأضاف أن الملتقي يهدف إلى رفع مستوي السيدات وزوجات المزارعين في تصنيع منتجات غذائية من الكينوا للمساعدة في تحسين سبل معيشة أسرهم، وتم تدريب السيدات على إنتاج اطباق ووجبات غذائية من الكينوا، بالاضافة إلى توفير بذور الكينوا للسيدات لإستخدامها في إعداد وجبات وأطباق خاصة لتنمية الابتكار والإبداع لديهم، مشيرا إلى توزيع شهادات على المشاركين من الحضور بالمؤتمر.