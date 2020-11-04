شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: إجراءات قانونية حيال 4513 سيارة مخالفة لفحص العوادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة نفذت عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.
وذكر بيان، الأربعاء، أن الحملات أسفرت عن فحص ١٨٨٤٢ سيارة حتى الآن، وتبين مطابقة عدد ١٤٣٢٩ سيارة ومخالفة ٤٥١٣ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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