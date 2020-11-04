شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بالمحافظة، والذي تنفذه وزارة الري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه وتحسين الري.

واستمع المحافظ- خلال جولته الميدانية لتفقد أعمال تبطين ترعة «القبيصات» بمركز طهطا، بطول 1260 مترا وبتكلفة بلغت 3.8 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 97%، بحضور المهندس كمال محمد، وكيل وزارة الري بسوهاج، وعلى رفاعي، رئيس مركز ومدينة طهطا- إلى شرح مفصل من وكيل وزارة الري عن أعمال التبطين، ومراحل التنفيذ منذ بداية المشروع وحتى الآن، موجها بضرورة مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها.

وأكد المحافظ أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، نظرا لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة، وتوفير الفاقد من المياه، والحد من التلوث، وتحقيق مردود إقتصادي وإجتماعي هام وحيوي للمزارعين، لافتا إلى أن مشروع تبطين الترع بالمحافظة يستهدف تنفيذ 191 كيلو متر، وبتكلفة 550 مليون جنيه.

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن عملية «التبطين» من الأساليب الناجحة في تأهيل الترع لضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق، مما يضمن التوزيع العادل للمياه بين الأراضي الزراعية.