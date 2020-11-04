شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول معمل علمي لتحاليل المياه وبحوث الأراضي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادى الجديد، افتتاح أول معمل علمي لتحاليل المياه وبحوث الأراضي بمقر مركز البحوث الزراعية بمدينة الخارجة.

وقال «جميل» في بيان، الأربعاء، إن افتتاح معمل بحوث الأراضي والمياه لخدمة التنمية الزراعية والاستثمار الزراعى، سواء الأراضي القديمة أو الأراضي الحديثة الإستثمارية خاصة التي تروى على عيون سطحية أو آبار جوفية عميقة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، وبدعم من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بالوزارة، والدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لشئون المحطات والتجارب بالوزارة.

واضاف أن الهدف من المعمل هو تقديم الإستشارات الفنية من خلال تحاليل التربة ومصدر الري بحيث يتم تحديد أنسب المحاصيل الزراعية والتي تحقق أعلى عائد، حسب نوع التربة وملوحة مياه الري بالنسبة للأراضي الحديثة، بالإضافة لحل أي مشكلات تظهر في الأراضي القديمة وذلك بمقابل نقدي بسيط حيث تقرر تحديد 10 جنيهات رسوم معاينة الأرض و150 جنيهًا للتحليل الواحد والذي يتم من خلاله تحديد عدد التحاليل حسب نوع التربة وحسب رغبة المزارع أو المستثمر، وذلك من خلال التقدم بطلب لمدير مركز البحوث الزراعية بالمحافظة في مدينة الخارجة، والمركز يتولى أعمال جمع العينات والتحاليل الخاصة بالتربة ومياه الري من خلال باحثين زراعيين على مستوى فني عال من المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، ويتم إصدار تقرير فني يشمل نتائج التحاليل والتوصيات الفنية الواجب إتباعها في الزراعة.

وأشار إلى أن التقرير الفني الذي يصدر من المعمل سيوفر المال والجهد على المستثمر أو المزارع في عدم تنفيذ أي عمليات زراعية غير ملائمة لنوعية التربة ومياه الري، وتحديد أنسب المحاصيل الزراعية بما يحقق عائد اقتصادي مجزي.