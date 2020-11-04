شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نفذنا 13 ألف نشاط لتوعية المزارعين بمخاطر المخلفات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هذا العام شهد نشاطاً توعوياً مكثفاً من قبل الوزارة للمزارعين مع إلتزام القائمين بتنفيذ تلك الحملات بالإجراءات الوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة، في بيان، الأربعاء، أن إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بالمنظومة تمكنت من تنفيذ ١٣٢٨١ نشاطاً توعوياً للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلال قش الأرز كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

ووصل عدد شكاوى المواطنين التي تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن إلى ٢٣٠ بلاغاً تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أحداث طارئة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.