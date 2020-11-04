شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ترخيص الخطابة لإمام مسجد بالشرقية ومنعه من صعود المنبر.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء ترخيص خطابة عبدالوهاب مصطفى مصطفى خضر، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الشرقية، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية، وأصبح لا علاقة له بالوزارة من تاريخه، وعلى مديرية أوقاف الشرقية سرعة التنفيذ .
جاء قرار وزير الأوقاف بناءً على المذكرة المقدمة من مدير مديرية أوقاف الشرقية، لما نسب له من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر.
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