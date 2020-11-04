شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: التفتيش على 6863 منشأة صناعية واكتشاف 388 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة في جميع أنحاء محافظات المنظومة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، تمكنت من التفتيش على 6863 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى.

وبحسب بيان، الأربعاء، تبين مطابقة 799 منشأة، وتوقف 5676 عن العمل، وفقاً لقرارات المحافظين بوقف أنشطة بعض الصناعات خلال تلك الفترة.

كما جرى ضبط 388 منشأة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، واتُخذت الإجراءات اللازمة حيالهم.