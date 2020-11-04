شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات جامعة حلوان يحققن المراكز الأولى في مسابقة السفارة الهندية «أجنحة الخيال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت الطالبة علا أشرف على شرف الدين، الطالبة بالفرقة الرابعة، كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالمركز الأول في مسابقة السفارة الهندية التي ينظمها المركز الثقافي الهندي بالقاهرة في مجال: الرسم والتصوير، تحت عنوان: أجنحة الخيال- غاندي رحلته ورسالته بمناسبة مرور ١٥٠ سنة على ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

وعقب المشاركة والفوز استقبل الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان الطالبة علا أشرف، وهنأها على حصولها على الجائزة، داعيا إياها وجميع طلاب الكلية إلى المشاركة في مثل هذه الفاعليات الفنية داخل الكلية وخارجها، لا سيما أن الكلية تدعم طلابها المتميزين في كافة الأنشطة.

جدير بالذكر أن الطالبة علا أشرف عضو مجموعة رسم مصر التي تضم العديد من طلاب كلية التربية الفنية والعديد من طلاب كليات جامعة حلوان الأخرى، وكذا عددا من الخريجين والهواة، وهي المجموعة التي يقوم أفرادها أسبوعيا بالخروج لرسم آثار مصر وتوثيق تاريخها، من خلال اللوحات والأفلام التسجيلية القصيرة وقصص التاريخ، تدعيمًا لعلاقة الشباب بتاريخ الوطن، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومؤسس مشروع رسم مصر.