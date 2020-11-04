شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الصالحية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رمضان خيري رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أنه في إطار حرص العاملين بالجهاز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلا لتوجيهات السلطة المختصة نحو ضرورة متابعة وتطوير مستوى الخدمات، ورفع كفاءة التحصيل والحد من إهدار المياه واحكام السيطرة على المنظومة، فقد تم البدء في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بانشاء مركز معلومات مستقل للمنظومة وميكنة الفواتير، واستخدام جهاز الهاند هيلد في قراءة العدادات وتحصيل الفواتير وطباعتها لحظيا في الشارع، وتحرير يوميات التحصيل والمخالصة المميكنة من خلال البرنامج، مع الاهتمام بورش العمل لتوضيح كافة المفاهيم والاجراءات المتبعة لضمان سلامة سير المنظومة.

وأضاف أنه تم انشاء دفاتر تفريغ القراءات لتسهيل عملية رفع القراءات وتمكين المراجعين من تسوية ومتابعة حساب المشتركين، فضلا عن تركيب ٤ خطوط أرضي بمقر صيانة شبكة المياه ومقر صيانة شبكة الصرف الصحي، ومحطة المياه الرئيسية ورافع الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة، وذلك لربط كافة المقرات الحيوية للمنظومة ببعضها ،ولتلقى شكاوى وبلاغات انقطاع أو تسرب أو انفجار شبكة المياه أو انسداد وطفح الصرف الصحي، ولمتابعة الأعطال الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي، وذلك لسرعة إنهاء الأعطال فور حدوثها على مدار ٢٤ ساعة، على أن يتم الإبلاغ عنها من خلال الخط الخاص بشبكة صيانة الصرف الصحي

0553201912 والخط الخاص بصيانة شبكة المياه 0553202904 بالإضافة إلى الخط الخاص بالطوارئء 0553201827.

فيما أوضح المهندس شريف عبدالبديع، نائب رئيس الجهاز للمشروعات والتشغيل والصيانة والكهرباء، أنه بناء على توجيهات رئيس الجهاز فقد تم تركيب ٣ لوحات إرشادية وتحذيرية بالأماكن الأكثر ازدحاما بالمدينة، للحد من أخطار الأمطار والسيول وحرصا على صحة وسلامة المواطنبن وتوعيتهم بعدم الاقتراب من اعمدة الانارة أو أكشاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.